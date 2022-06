Inter, Dybala in stand-by. “Muro Dzeko: andrebbe via solo in un caso. E Sanchez…”

"Il matrimonio non è saltato, ma, prima di celebrarlo, Beppe Marotta dovrà liberare due posti in attacco. L’altolà di Steven Zhang su Paulo Dybala è il primo effetto collaterale legato al ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: se l’ad vuole la Joya, dovrà prima trovargli spazio". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla fase di impasse che sta vivendo la trattativa tra l'Inter e Dybala. Il reparto offensivo dei nerazzurri è affollato e serve sfoltirlo per poter tentare l'assalto anche alla Joya. In aggiunta, però, l'Inter si aspetta che Antun faccia un passo indietro sulle commissioni e sul premio alla firma, per rientrare nei parametri nerazzurri.

Per puntare a Dybala, dunque, sono necessarie delle partenze: "Sanchez chiede 5 milioni di buonuscita e sogna un ritorno al Barcellona ma, al momento, l’ipotesi più calda porta al Marsiglia di Jorge Sampaoli, già suo allenatore nella Nazionale cilena. Dzeko, che ha ancora un anno di contratto e che un’estate fa aveva scelto l’Inter proprio per provare a vincere uno scudetto pure in Italia, non avrebbe intenzione di essere trattato come un “pacco postale”: l’interesse del West Ham e del Valencia non rappresentano prospettive soddisfacenti per un giocatore che, muovendosi da Roma, ha fatto una scelta di campo (diverso potrebbe essere il suo orientamento nel caso in cui fosse la Juve a muoversi). Nel mazzo ci sarebbe pure Correa ma l’argentino è considerato un punto fermo da Inzaghi che, non va dimenticato, un’estate fa aveva chiesto espressamente il suo acquisto", spiega Tuttosport.