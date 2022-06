CdS – Dybala, un aspetto extra campo ha convinto Zhang. Ma l’Inter ha una priorità

L’Inter fa sul serio per Paulo Dybala: l’attaccante argentino rappresenta una ghiotta occasione di mercato che i nerazzurri non vogliono lasciarsi scappare. Il suo valore, come scrive il Corriere dello Sport, va oltre il puro talento...

L'Inter fa sul serio per Paulo Dybala: l'attaccante argentino rappresenta una ghiotta occasione di mercato che i nerazzurri non vogliono lasciarsi scappare. Il suo valore, come scrive il Corriere dello Sport, va oltre il puro talento sul terreno di gioco: "L'ad Marotta stima Dybala dagli anni della Juventus e con la Joya ha un rapporto forte. Il presidente Zhang per lui stravede come giocatore e non tralascia un aspetto extra campo: i 48 milioni di followers solo su Instagram che l'argentino ha. Zanetti ha parlato con Paulo sia in occasione del match benefico del 23 maggio a San Siro sia mercoledì sera a Londra".