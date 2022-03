Sky – Dybala, dall’Inter al termine della stagione: “Allegri lo gestirà così”

Paulo Dybala non rinnoverà con la Juventus. Decisione presa, l'argentino dirà addio al termine della stagione e l'Inter c'è

Paulo Dybala non rinnoverà con la Juventus. Decisione presa, l'argentino dirà addio al termine della stagione e l'Inter osserva con attenzione la situazione. In studio a Sky Sport, il giornalista Giovanni Guardalà ha parlato così dei prossimi e ultimi mesi di Dybala in bianconero: “Futuro immediato di Dybala? Giovedì riprende gli allenamenti con la squadra, non ha partecipato alle amichevoli dell’Argentina per lavorare. L’epilogo ha sorpreso per la dinamica soprattutto. Siamo curiosi di vedere la gestione di Allegri da qui alla fine. Lui non penserà al fatto che andrà via: se sarà pronto e quando lo sarà, Dybala giocherà. Dipenderà molto anche dalla sua forza, fino al 3 aprile lui lavorerà per farsi trovare pronto con l’Inter. Sul campo proverà a far capire che c’è stato un errore di valutazione, ma il futuro di Dybala è deciso”.