Dybala, dalla Juve nuova offerta al ribasso. A zero ghiotta opportunità per le big

L'attaccante della Juve a breve riceverà una nuova offerta per il rinnovo che sarà più bassa della precedente

"Dove eravamo rimasti? All’accordo su una base fissa di 8 milioni più 2 di bonus fino al 2026, con un complicato meccanismo per cui la parte variabile sarebbe diventata fissa al raggiungimento di determinati obiettivi (personali e di squadra) per due stagioni di fila. Una formula di tutela per il club anche alla luce della fragilità del giocatore. Il contratto era già pronto, mancava solo la firma, che non è stata possibile anche per “colpa” del procuratore di Dybala, sprovvisto di alcuni requisiti (la domiciliazione in Italia) per potersi iscrivere all’albo. Ora è tutto in regola, da fine gennaio Antun è un procuratore riconosciuto dal Coni ma nel frattempo la questione si è complicata e il rinnovo non è più così scontato. Perché la Juventus ha comprato Vlahovic, spendendo tanto (70 milioni più 10 di bonus alla Fiorentina con uno stipendio da 7,5 annui) e mettendolo al centro del progetto, e perché la Juve ha dubbi sulla tenuta fisica di Dybala, che a febbraio si è fermato ancora per un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra", spiega La Gazzetta dello Sport.