CorSera – Juve-Dybala: l’argentino non è in posizione di forza. L’Inter sulle cifre…

La squadra nerazzurra osserva la situazione legata all'attaccante che per i tanti infortuni nel corso degli ultimi due anni non potrà chiedere cifre esose ai bianconeri

C'è da parlare del rinnovo di Dybala. È un capitolo che la Juventus e il giocatore argentino non hanno ancora finito di scrivere. Ma - spiega il Corriere della Sera - "il giocatore ha saltato il 50% delle partite l’anno scorso e il 30% nella stagione attuale, comunque allietata da 12 gol e 6 assist e dall’esultanza stile Platini contro lo Zenit a inizio novembre. In questo contesto, con l’abbonamento all’infermeria e infortuni che si dilatano nel tempo Dybala e il suo entourage non arrivano in posizione di forza all’incontro con la società".

Anche se Allegri continua a ribadire che si tratta di un giocatore importante per la Juventus, non resterà a Torino ad ogni costo. "I cinque anni a 8,5 milioni netti più 2,5 di bonus — un’operazione da quasi 100 milioni lordi — sono diventati una richiesta esosa, anche perché a dicembre è arrivato un brusco rilancio sui diritti di immagine: non si riparte da zero, ma c’è ancora da limare, a partire dalla durata dell’accordo. Può darsi che alcune società, Inter compresa, siano disposte a ragionare su 5 anni di contratto, ma non a quelle cifre. A meno che Dybala non torni in fretta quello di due stagioni fa. Del resto ha 28 anni: chi può escludere che non ci riesca? Nessuno, nemmeno Madama", conclude il quotidiano sulla questione.