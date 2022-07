EDICOLA CDS – Dybala, è Inter-Roma. Skriniar vicinissimo al PSG

"Dybala, è Inter-Roma". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport di lunedì 11 luglio 2022. "Paulo incontra l'agente: Marotta e Pinto avanti, il Napoli nell'ombra. Anche le grandi d'Europa alla finestra. Sull'argentino pure Arsenal, Atletico Madrid, Barça e United. Lui è in Italia e s'allena da solo". Si parla anche di Skriniar: "Centrali in fuga: Bayern a Torino per De Ligt, Skriniar vicinissimo al PSG".