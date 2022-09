Cds – Dybala, l’Inter lo ha sedotto e abbandonato: avrà motivazioni altissime

Paulo Dybala è tra gli uomini più attesi in vista della sfida dell'1 ottobre a San Siro, considerato tutto quello che è successo in estate tra il corteggiamento dell'Inter e, infine, il suo approdo alla Roma. Spiega il Corriere dello Sport: "Ovviamente, come dall’altro lato del campo il collega Lautaro Martinez, non sarà al cento per cento della condizione psicofisica a San Siro. In questi giorni ha svolto solo allenamenti personalizzati, senza forzare, anche dopo un colloquio con i medici della Roma. Ma dopo l’estate turbolenta, in cui l’Inter lo ha sedotto e abbandonato, è immaginabile che le sue motivazioni siano altissime per il primo confronto diretto".