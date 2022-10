Sliding doors Dybala: l’Inter sfiorata e il presente senza rimpianti alla Roma

Per Paulo Dybala il match di stasera tra Inter e Roma sarà la sfida tra quello che è e quello che sarebbe potuto essere: l'attaccante argentino è stato a lungo nel mirino dei nerazzurri, ma i problemi economici del club di viale della Liberazione hanno fatto sì che la trattativa non si concretizzasse, favorendo l'inserimento dei giallorossi. Sliding doors che torneranno a galla questa sera, come scrive Repubblica: "Quello che poteva essere e non è stato, perché Dybala è stato per lunghe settimane il compagno virtuale di Lautaro Martinez. L'Inter lo voleva, lui voleva l'Inter poi è andata com'è andata ma con estrema chiarezza, senza sotterfugi: non c'erano soldi per lui, Zhang non se lo poteva permettere.