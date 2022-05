TS – Dybala, Inter in vantaggio ma non è l’unica in corsa. “Tra Paulo e Marotta…”

Il futuro di Paulo Dybala sembra essere sempre più all'Inter; gli aggiornamenti di Tuttosport in merito alla Joya

Il futuro di Paulo Dybala sembra essere sempre più all'Inter. La notizia di ieri che l'argentino abbia preso casa vicino alla sede dell'Inter trova poi conferme nei quotidiani. "Che l’Inter sia interessata a Dybala, del resto, non è un mistero soprattutto perché nei confronti dell’ormai prossimo ex numero 10 bianconero è fortissima la stima di Beppe Marotta, oggi ad nerazzurro e, ieri il dirigente che ha portato a Torino l’argentino acquistandolo dal Palermo. L’Inter ovviamente non è l’unica squadra che sta sondando il terreno con l’entourage di Dybala. In Italia c’è la Roma, ma non sono da scartare ipotesi spagnole e inglesi. Il club nerazzurro, però, è quello che si è mosso con maggiore anticipo e convinzione, anche perché dovendo chiudere il bilancio con un attivo di circa 60 milioni, Marotta sa bene quanto possa essere fondamentale ingaggiare un giocatore di tale spessore a parametro zero", spiega Tuttosport.