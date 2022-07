TS – Dybala sperava in Marotta, ma l’Inter lo ha “liberato”: la Roma lo aspetta

Paulo Dybala, nonostante l'interesse durato mesi da parte dell'Inter, pare ormai destinato a trasferirsi alla Roma. L'attaccante argentino, come spiega Tuttosport, ha sperato fino all'ultimo che i nerazzurri riuscissero a trovare la quadra per poterlo ingaggiare: "Dybala un mese fa era pronto a vestire il nerazzurro, aspettava il via libera definitivo, quello che poi l'Inter ha dovuto concedere a Lukaku per non perdere il treno belga. L'iniziale delusione dell'ex Juve non ha soffocato del tutto il sogno interista: Dybala spera ancora in una nuova mossa di Marotta, che nelle ultime ore ha però ribadito all'entourage del giocatore che sono liberi di valutare altre proposte perché l'Inter non ha lo spazio in attacco per ingaggiarlo (devono uscire almeno Sanchez e Pinamonti).