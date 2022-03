il Giornale – Dybala, no alla Premier: restano due opzioni. “Inter? La sensazione è che…”

"Lo status di parametro zero ingolosisce molti. A partire da 2 suoi estimatori di vecchia data", scrive il quotidiano

Quale sarà il futuro di Dybala? In tanti si pongono questa domanda, dopo che nella giornata di ieri è stato ufficializzato l'addio tra l'attaccante della Juventus e il club bianconero. "Lo status di parametro zero ingolosisce molti. A partire da 2 suoi estimatori di vecchia data: Beppe Marotta e Diego Pablo Simeone", spiega l'edizione odierna de Il Giornale che poi aggiunge: "L’ad interista

fu l’artefice dell’approdo a Torino di Paulo per 40 milioni di euro dal Palermo. Fatalità del destino nell’estate 2015 la Juve superò proprio la concorrenza dell’Inter". Sullo sfondo, poi, ci sono Barcellona e i club di Premier, "anche se Dybala non ha mai apprezzato particolarmente il calcio inglese. Tanto da rifiutare seccamente Manchester United (scambio con Lukaku) e Tottenham 3 estati fa. Dybala si ritiene perfetto per campionati come Serie A o Liga: per questo la sensazione è che alla fine giocherà in Spagna o continuerà la propria esperienza italiana".