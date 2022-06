CorSport su Dybala: “Entourage giudica troppo bassa l’offerta Inter e si aspetta che…”

L'Inter ha presentato all'entourage di Dybala la prima offerta ufficiale: 5,5 mln più bonus, attesa per la risposta

"E ora l’Inter sembra avere fretta, forse un po’ meno Dybala. L’incontro di mercoledì nella sede nerazzurra, infatti, ha semplicemente messo un punto, vale a dire la prima offerta ufficiale di Marotta e Ausilio. L’entourage della “Joya” ha giudicato la proposta ancora troppo bassa rispetto alle attese". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla trattativa che l'Inter sta intavolando con l'entourage di Dybala per portare l'argentino a Milano. Al momento l'Inter è l'unica ad aver presentato ufficialmente un'offerta alla Joya. L'Atletico si è fermato all'interesse, così come qualche squadra di Premier League.