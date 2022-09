Dybala e Pellegrini out per l’Inter? Sky: ”Entrambi andranno in Nazionale ma…”

Dybala e Pellegrini, ad oggi, sono in dubbio per la sfida contro l'Inter. Ecco gli aggiornamenti di Sky Sport

Paulo Dybala ha saltato Roma-Atalanta per un problema muscolare mentre Lorenzo Pellegrini è rimasto in campo fino alla fine ma anche lui non è al meglio. Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, racconta l'iter dei due giocatori: ''Dybala e Pellegrini raggiungeranno i ritiri dell'Argentina e dell'Italia. Saranno poi visitati dai medici delle rispettive nazionali per valutare i problemi fisici ed eventuali stop verso Inter-Roma''.