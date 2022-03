Dybala, il presidente dell’Atletico: “Vedremo, da qui ad agosto è lunga”

Il numero uno del club spagnolo ha parlato del giocatore della Juventus che non rinnoverà con il club bianconero

«È un grande giocatore ma in questo momento gioca nella Juventus». Il presidente dell'Atletico Madrid, EnriqueCerezo ha parlato con l'agenzia EFE di Paulo Dybala, attaccante bianconero che non rinnoverà con i bianconeri. È nel mirino dell'Inter ma piace anche al club spagnolo. Per ora però il numero della società non si sbilancia, ma lascia aperta una porta allo sbarco del giocatore argentino in Liga. «Dybala è un grande giocatore, ma è alla Juventus per il momento. Può interessarci o meno. Vedremo, da qui ad agosto la questione è molto lunga».