Dybala, visite mediche terminate: “È andato tutto bene, la Roma è una buona squadra”

"È andato tutto bene, sono molto contento. Se la Roma è una buona squadra? Sì". Con queste parole Paulo Dybala ha risposto alle domande dei giornalisti una volta terminate le visite mediche per la Roma. Il giocatore argentino si è sottoposto ai controlli presso una clinica privata di Albufeira, l'Hospital Particular do Algarve. Nel resort dove si svolge il ritiro del suo nuovo club dovrebbe incontrare José Mourinho e i nuovi compagni. Poi firmerà il contratto. Secondo l'Ansa l'annuncio ufficiale del suo passaggio alla Roma è previsto in serata o domani.