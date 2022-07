Di Marzio – Dybala, Roma e Napoli ci stanno pensando ma ci sono dei problemi

L'attaccante argentino è ancora senza squadra: in attesa di capire le mosse dell'Inter, altri club si muovono

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha rilasciato degli aggiornamenti sulla questione Dybala, ancora senza squadra dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus: "Dybala è stato raggiunto a Torino dal suo procuratore, Antun, e c'è anche Fabrizio De Vecchi, l'intermediario che sta aiutando in questa situazione. Napoli e Roma ci stanno pensando ma ci sono delle difficoltà: con il Napoli per la questione diritti di immagine, che vuole sempre il 100%, ma quelli di Dybala valgono tanto, è un ostacolo importante. Con la Roma contatti ma più legati alla eventuale partenza di Zaniolo, su cui al momento non ci sono offerte della Juventus".