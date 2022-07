Roma, Dybala ha scelto il numero di maglia: niente 10, indosserà il 21

Paulo Dybala non sarà il numero 10 della Roma. L'ex Juventus non sarà l’erede di Totti: ecco la sua scelta

Paulo Dybala non sarà il numero 10 della Roma. L'ex Juventus non sarà l’erede di Totti. Come riportato da Sky Sport, l'argentino, nuovo acquisto giallorosso, ha scelto la maglia 21, suo numero storico. Matic - che fino a oggi aveva la 21 - avrà invece la 8. Manca solo l'ufficialità ormai, poi Dybala sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma.