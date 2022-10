Inter, quanto ti serviva Dybala. San Siro sopraffatto dal rimpianto per l’argentino

"Guardando quel piccoletto in maglia bianca e col 21 sulla schiena, San Siro è stato sopraffatto dal rimpianto: mai come stavolta l’Inter tutta, dai dirigenti all’ultimo dei tifosi, ha pensato a ciò che poteva essere e non è stato. A quanto bisogno di Joya ci sarebbe in questo attacco asfittico e rinsecchito. In un reparto che senza il totem Lukaku si è rimpicciolito fino a sparire: adesso che mancano disperatamente i gol delle punte, è normale immaginare l’Inter con un Dybala a inventare. Il non-acquisto estivo, con i suoi perché e i per come, è ormai storia, mentre nel presente resta un lungo rosario di problemi", analizza La Gazzetta dello Sport.