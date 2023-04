Dybala da sette stagioni ha segnato in Serie A 10 gol e fornito 5 assist

La Roma ha battuto per tre a zero la Sampdoria e ha raggiunto l'Inter al quarto posto in classifica, con 50 punti (e il Milan adesso è terzo perché ha battuto il Napoli al Maradona.ndr). Uno dei tre gol dei giallorossi è stato segnato, su rigore, da Paulo Dybala. Il calciatore ex Juve, che in estate sembrava molto vicino all'Inter, è già da sette stagioni che riesce a realizzare in Serie A almeno dieci gol e a fornire almeno cinque assist.