Dybala, tanti apprezzamenti ma nessun club ha fatto passi concreti. “L’Inter…”

Dove andrà Paulo Dybala? Dopo che la Juventus ha annunciato la volontà di non rinnovare l'argentino, continuano a rimbalzare voci su possibili club interessati alla Joya. "Un finale di stagione in crescendo può servire pure alla Joya. Sarebbe un’ottima vetrina per trovare, da svincolato, una nuova squadra: l’interesse verso un campione della sua grandezza non manca, Paulo è apprezzato da molti club tanto in Italia (vedi l’Inter) quanto all’estero, ma al momento nessuno ha compiuto dei passi concreti né è arrivata una proposta accattivante che riponga Dybala al centro del progetto", commenta Tuttosport.