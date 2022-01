Sky – Dybala, la trattativa per il rinnovo con la Juve non è chiusa. Nessun no, ma…

Il giocatore stando a quanto spiegano in Argentina non sarebbe più intenzionato a rinnovare. In Italia parlano di accordo da rivedere

Eva A. Provenzano

Dall'Argentina ieri sono arrivate indiscrezioni sulle perplessità che Dybalaavrebbe riscontrato nel apporre la firma sul prolungamento con la Juventus. Il giocatore bianconero, che con l'Inter è entrato nel secondo tempo, ha un contratto in scadenza. A Skysport spiegano che l'accordo era sta già trovato ad ottobre ma la firma non è mai arrivata ed è chiaro che bisognerà riparlarne.

Non sarebbe arrivato un no alla proposta della società da parte dell'argentino ma probabilmente le condizioni sono cambiate se non è arrivata la firma e l'accordo era stato già trovato. Bisogna ridiscutere opzione di rinnovo. Verrà fatto a gennaio-febbraio. Per il momento la trattativa non è chiusa.

(Fonte: SS24)