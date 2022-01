Dybala, tre strade per la Juventus: si rischia la rottura. E l’Inter…

A febbraio la Juve proporrà meno soldi e contratto più corto rispetto a dicembre. L'argentino potrebbe non accettare

Con Dusan Vlahovic, la Juventus si è assicurata un giovane dal grande futuro. Chiusa l'operazione con la Fiorentina, in casa bianconera l'attenzione adesso è rivolta allo spinoso rinnovo di Paulo Dybala . Ci sono "perplessità legate al suo futuro anche perché ormai è lapalissiano che la strada che porta al rinnovo di contratto del numero 10 bianconero è tutta in salita. Alla luce degli ultimi accadimenti la strategia della Juventus appare decisamente più chiara", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"La Juventus adesso ha tre strade. Restare fedele all’accordo raggiunto, proporre un rinnovo a cifre più basse e con una durata ridotta (3 anni) oppure non fare nessuna offerta e lasciarlo andare a zero, con il rischio che qualche concorrente (l’Inter in particolare, che ha già manifestato interesse) ne approfitti. L’ipotesi più probabile è che la dirigenza bianconera si presenterà a febbraio con una proposta di riduzione dell’ingaggio e per una durata inferiore rispetto all’intesa precedente, consapevole che l’attaccante potrebbe non accettare".