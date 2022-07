In Cile – Dybala, ultimatum all’Inter: “Il sì entro il 20 luglio”. Sanchez lo frena

L'attaccante argentino è impaziente, e avrebbe indicato ai nerazzurri una data limite per chiudere la trattativa

Non si sblocca l'arrivo all'Inter di Paulo Dybala: l'attaccante argentino, terminato il suo contratto con la Juventus, è attualmente senza squadra, nonostante un accordo vociferato da più parti con il club nerazzurro. La situazione è nota da tempo: dopo il ritorno di Lukaku qualcuno dovrebbe partire e lasciar spazio alla Joya, con Sanchez principale indiziato. Dybala, che nel frattempo si sta allenando in solitaria, sarebbe però sempre più impaziente: secondo il portale cileno Minuto En Cancha, l'argentino avrebbe indicato nel 20 luglio la data limite per chiudere la trattativa, altrimenti comincerà a guardarsi intorno. Una sorta di ultimatum ai nerazzurri, che ora dovranno trovare quanto prima una soluzione alla questione Sanchez, sempre intenzionato ad accettare solamente destinazioni di alto livello.