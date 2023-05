Dzeko a Inter TV: “Ragazzi fatto benissimo dal primo all’ultimo minuto. Dobbiamo…”

Edin Dzeko ha commentato la vittoria dell'Inter in Champions League: "Gol? Calcio d'angolo preparato stamattina, Calha ha messo una palla bellissima come sempre, sono riuscito a vedere la palla. Con il sinistro è andata bene. I ragazzi hanno fatto benissimo dal primo all'ultimo minuto perché non giochi sempre la semifinale di Champions, un derby poi. Si è visto dal primo minuto. Spingevamo dopo il secondo gol, potevamo fare un altro gol. Dobbiamo stare sul pezzo, ci mancano 90 minuti importanti. Ci aspetta ancora un po' per il sogno".