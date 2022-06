Lukaku-Inter, ci siamo. Parte Dzeko? “Probabile soluzione alla Sanchez”

Per Lukaku è arrivato il via libera del Chelsea e oggi l'affare potrebbe essere anche definito. In uscita c'è Dzeko

Matteo Pifferi

"Lukaku torna a casa. Operazione clamorosa, quella messa in piedi grazie esclusivamente alla volontà del giocatore che già da dicembre non aveva altro in testa, fuorché lasciare il Chelsea per ritornare là dove aveva lasciato il cuore". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al ritorno all'Inter di Lukaku, sempre più vicino. "Una trattativa che farà scuola per la sua unicità, che Lukaku ha voluto far condurre a Sébastien Ledure , suo avvocato di fiducia, dopo essere andato pure allo scontro con Federico Pastorello (con cui è legato da un mandato regolarmente firmato con scadenza 30 giugno) che puntava a piazzare l’assistito in una big del calcio europeo. Lukaku, anche rimettendoci, voleva l’Inter e alla fine è riuscito nell’obiettivo, per somma gioia di Simone Inzaghi che mai avrebbe immaginato di ritrovare ai suoi ordini quel campione che aveva ammirato in allenamento per una manciata di giorni un’estate fa", continua poi il quotidiano. Oggi Inter e Chelsea sistemeranno gli ultimi dettagli ma l'accordo, di fatto, è stato raggiunto sulla base di un prestito secco di 10 mln di euro più 2 di bonus.

Via Dzeko?

Per un Lukaku (e un Dybala) in entrata, ci sono anche altri profili in uscita dall'Inter. Per Sanchez si attende l'incontro con l'agente per formalizzare la rescissione - l'Inter pagherà 4 mln di euro - mentre Dzeko potrebbe fare le valigie, tenuto conto che Correa piace ad Inzaghi e Lautaro non ha intenzione di lasciare. "Dzeko ha ancora un anno di contratto e, come per il Niño Maravilla, è facile pensare che si possa arrivare a una transazione tra le parti", chiosa Tuttosport.