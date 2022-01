Dzeko, gol e non solo: che affare per l’Inter! Ecco quanto incasserà la Roma

L'attaccante bosniaco, arrivato a Milano in estate a prezzo di saldo, ha avuto un impatto devastante in nerazzurro

Edin Dzeko si è rivelato un acquisto decisamente azzeccato: l'Inter ha puntato sull'attaccante bosniaco per sostituire i lpartente Lukaku, e l'operazione ha dato i suoi frutti. Gol e non solo, come scrive Tuttosport:

"L'impatto di Dzeko sul mondo Inter è stato straordinario, molto più importante di quanto si sarebbe aspettato il più ottimista tra i tifosi nerazzurri quando Marotta e Ausilio hanno scelto lui per sostituire Romelu Lukaku. Nei cinque grandi campionati, tra i bomber "evergreen" soltanto Cristiano Ronaldo segna di più. E Dzeko non è solo gol, ma un fantastico collettore tra i reparti, come dimostrano gli assist regalati ultimamente a Dumfries e tante altre giocate formidabili per utilità. A questo va unito pure il fattore economico. Se, come tutto fa pensare, l'Inter andrà in Champions, il cartellino sarà costato 1,8 milioni: il bonus che incasserà la Roma con i nerazzurri tra le prime quattro del torneo. Quasi superfluo sottolineare il perché José Mourinho avrebbe voluto assolutamente trattenere Edin a Roma, ma questa è un'altra storia".