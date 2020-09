Inter, si riapre la pista Dzeko: può raggiungere Kolarov, ma per Conte c’è il pericolo… Allegri

Edin Dzeko è un’idea che non è mai del tutto sfumata in casa Inter. Il mancato trasferimento dell’attaccante bosniaco alla Juventus, che ha chiuso per il ritorno di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, riaccende l’ipotesi nerazzurra. A rivelarlo è Calciomercato.com, che spiega la situazione dell’ex Wolfsburg e Manchester City.

“Se nei primi due casi, però, era stata la sua volontà a trattenerlo in giallorosso oggi la permanenza nella capitale non dipende da lui anche se il giocatore (a parte uno sfogo domenica) non ha mai forzato per andarsene” si legge sul portale. Il rapporto con Fonseca non è dei migliori e solamente l’esonero del portoghese con l’arrivo di Allegri potrebbero ribaltare la situazione.

Resta in piedi l’idea Inter: Edin Dzeko è da sempre un pupillo di Conte e potrebbe raggiungere il suo ex compagno Aleksandar Kolarov, passato proprio in nerazzurro. Ma a due settimane dalla chiusura del mercato, al momento le percentuali restano basse.