SM – Nuova vita per Dzeko all’Inter: alternativa di lusso a Lukaku. E i numeri dicono che…

Dopo 322 gol in carriera con le squadre di club, si profila una nuova vita per Edin Dzeko. Come riportato da Sport Mediaset, il bosniaco si appresta ad iniziare l'anno come alternativa di lusso, alle spalle di Romelu Lukaku che compone la coppia titolare con Lautaro Martinez. Una prospettiva tutt'altro che consueta per l'ex Roma e Manchester City, che l'anno scorso ha segnato 17 reti in stagione ma solo 3 da subentrante: una doppietta nel 6-1 interno con il Bologna e un gol decisivo a Sassuolo per completare una vittoria in rimonta.