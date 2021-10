Gol e non solo: Dzeko è fondamentale, senza di lui è tutta un’altra Inter

L'attaccante bosniaco si è da subito ritagliato un ruolo imprescindibile nelle idee tattiche di Simone Inzaghi

6 gol in 7 giornate di campionato e un impatto immediato con la realtà Inter: Edin Dzeko si è subito conquistato un ruolo fondamentale nella nuova squadra, condizionandone anche il rendimento. Così scrive Tuttosport: "Dzeko non varrà come Lukaku, non sarà un attaccante a tutto tondo come il belga, ma è innegabile che le prime nove partite della stagione abbiano dimostrato come la sua presenza in campo sia fondamentale per le sorti dell'Inter. Per i gol, perché 6 reti non sono affatto poche per chi, per esempio, lo scorso campionato chiuse con la Roma con sole 7 reti in 27 presenze; ma soprattutto per il suo peso specifico nell'impianto di gioco nerazzurro.