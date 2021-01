Il caso Dzeko, per ora, non rientra: il tecnico della Roma Fonseca non ha convocato il centravanti bosniaco per il match contro il Verona. Si rivede Pastore, non c’è ancora El Shaarawy mentre a far rumore è l’assenza di Dzeko, protagonista dello scambio mancato con l’Inter con Sanchez. Domani si chiude il mercato e, a meno di clamorosi colpi di scena, l’ex City resterà nella Capitale ma, per il momento, non ci sono segnali di riapertura da parte di Fonseca.