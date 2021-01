Sky – Roma-Dzeko, situazione bloccata: ecco cosa può succedere. I club che lo intrigano…

Il futuro di Edin Dzeko resta in bilico. La rottura con l’allenatore della Roma Paulo Fonseca, certificata dalla mancata convocazione contro lo Spezia in campionato e l’allenamento individuale di oggi, può avere come conseguenza l’addio immediato al club giallorosso. Sky Sport fa il punto della situazione:

“La situazione è bloccata. Dzeko guadagna 7,5 netti e ha un contratto di un anno e mezzo. L’attaccante bosniaco non smania dalla voglia di andare via e i club che lo intrigano non sono in condizione di fare uno scambio. A meno che non capiti qualcosa in particolare sul mercato, dovranno riconciliarsi Fonseca e Dzeko. C’è già una macchina diplomatica a lavoro per ricomporre la frattura”.