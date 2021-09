Nazionali, Dzeko: “Punto importante per la Bosnia. Siamo sulla strada giusta”

L'attaccante nerazzurro ha pareggiato con i suoi compagni contro la Francia e poi ha commentato il risultato

È finita uno a uno contro la Francia e Edin Dzeko ha segnato un gol per la Bosnia nella sfida contro i francesi. A fine gara ha parlato di quanto accaduto in campo: «Sicuramente nessuno si aspettava un risultato del genere prima della partita. Forse nemmeno noi, ma il calcio è un gioco dove può succedere di tutto durante i novanta minuti. La palla è tonda e tutto è possibile».

«Abbiamo dimostrato che oggi abbiamo giocato una grande partita. Abbiamo incassato nel primo tempo un gol sfortunato, ma poi la Francia è rimasta in dieci per un rosso. Il secondo tempo è stato molto diverso. Se avessero avuto 11 giocatori in campo forse sarebbe stato più complicato per noi fare un punto. Credo sia stata una gara abbastanza difficile. Forse qualcuno dirà che potevamo fare i tre punti. Ma un punto contro la Francia è una grande così. Se avessimo iniziato in modo più aggressivo e attaccato, avremmo potuto subire un gol. Questo è un punto importante ed è importante per il morale di questa squadra giovane che ha dimostrato di essere sulla strada giusta», ha aggiunto l'attaccante dell'Inter.