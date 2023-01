Dzeko, da 35enne venti gol segnati con l’Inter. Nella storia nerazzurra…

L'ha risolta Edin Dzeko ed è stato un boato per lui e per la vittoria dell'Inter che a San Siro ha sconfitto l'indomabile Napoli di Spalletti. Il giocatore, come spiega Opta su Twitter, ha segnato venti gol in Serie A con la maglia nerazzurra. E questi venti gol sono stati tutti segnati dopo aver compiuto 35 anni. "Tutti gli altri giocatori nella storia interista che sono andati a segno con il club nel campionato italiano dopo aver compiuto i 35 anni ne contano in totale 19. Infinito".