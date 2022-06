Doppietta Dzeko e rigore Calhanoglu: vincono Bosnia e Turchia. 46′ per Dumfries

Edin Dzeko è stato protagonista nel successo per 3-2 della Bosnia contro la Finlandia. Il centravanti dell'Inter ha segnato il secondo e il terzo gol dei bosniaci, completando una partita totale per l'ex Roma, in campo per tutti i 90' di gioco. 84' per Calhanoglu, a segno su rigore nel 2-0 della Turchia contro la Lituania mentre Dumfries è subentrato ad inizio ripresa nel successo per 3-2 dell'Olanda contro il Galles.