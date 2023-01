Dzeko consegna all’Inter le speranze di rimonta. Mai ruota di scorta, ma carta della certezza

“Doveva far sponda per Lukaku, doveva allungare il campo. Doveva… e poi ha fatto altro. Ha fatto ciò che gli piace fare: un gol bello e plateale da centravanti puro. Ieri sera, ha consegnato all’Inter la speranza di una rimonta che pareva quasi impossibile. Perché in battaglia ci sa stare con il sacrificio, perché non sfugge alle responsabilità. Senza clamore e senza dolore”, riporta il Corriere della Sera.