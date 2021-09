De Grandis: “Dzeko giocherà anche in Champions League. Non credo che Inzaghi…”

L'attaccante bosniaco, sicuro titolare sabato contro la Sampdoria, potrebbe giocare anche contro il Real Madrid

Stefano De Grandis, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di quelle che potrebberoesserele prossime scelte di formazione dell'Inter: "Inzaghi non è uno di quelli allenatori che fa la formazione ad "orologeria", in base ai minuti giocati. Ci può stare una turnazione, ma io credo che Dzeko in Champions League giochi: è uno che ha fisicità, la possibilità di far giocare la squadra, di appoggiarsi. Rispetto allo scorso anno l'Inter, che giocava con Lukaku e grandi praterie davanti, oggi attacca più alta, e Dzeko, smistando tanti palloni, diventa fondamentale per questo tipo di gioco. Mi sembrerebbe strano non vederlo contro il Real Madrid. Poi fra Lautaro, Correa, lo stesso Sensi, Inzaghi ha tante soluzioni anche a partita in corso".