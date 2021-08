Dzeko e Correa, l’Inter è andata sul sicuro: niente scommesse per il dopo Lukaku

I nerazzurri, dopo aver perso il bomber belga, hanno deciso di puntare con decisione sul bosniaco e sull'argentino

Gol di Dzeko alla prima contro il Genoa, doppietta di Correa alla seconda contro il Verona: l'Inter si gode l'impatto immediato dei due nuovi attaccanti, arrivati a Milano dopo l'addio di Romelu Lukaku. La scelta della dirigenza nerazzurra di non sostituire il bomber belga con un suo alter ego, ma di puntare su due elementi che possano regalare più alternative a Inzaghi, sembra essersi rivelata quella vincente, come scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter ha avuto il pregio di prendere una strada diversa. Non ha cercato un uomo che potesse sostituire Lukaku. Ha inseguito e preso due giocatori in grado di darle alternative tecniche credibili. Dzeko è il centravanti che tutto sa fare e che con Lautaro sa completarsi alla perfezione. La prima di Verona in coppia non è andata nel migliori dei modi, ma c’è uno storico, un database a supporto della tesi. E poi c'è Correa, in ogni caso. Difficile dire quale sia la vera coppia titolare di Inzaghi, oggi. Non è un limite, è un pregio. Per due anni è stata Lu-La, solo Lu-La, immensamente Lu-La, con qualche (rarissimo) intervento di Sanchez. Quest'anno sarà diverso. E soprattutto, sarà senza sorprese. Con Dzeko e Correa l'Inter è andata sul sicuro: non c'era lo spazio per le scommesse, serviva gente certa con una missione certa"