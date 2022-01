Inter, chi al posto di Dzeko a Bologna? Correa e Sanchez si giocano una maglia

L'attaccante bosniaco, risultato positivo al Covid-19, non sarà a disposizione per il match di giovedì al Dall'Ara

Si avvicina il momento del ritorno in campo per l'Inter, che giovedì sarà di scena a Bologna. Per l'occasione non ci sarà Edin Dzeko, uno dei tre calciatori nerazzurri risultati positivi al Covid-19. Al suo posto, come srcive il Corriere dello Sport, è corsa a due tra Joaquin Correa e Alexis Sanchez:

"A Bologna non ci saranno i tre elementi che hanno contratto il virus da qualche giorno ovvero Dzeko, Cordaz e Satriano. Per il bosniaco, anche in caso di negativizzazione lampo, è praticamente impossibile la presenza contro i rossoblù, mentre ci sono più speranze di vederlo contro la Lazio domenica, partita per la quale è stata riaperta la prevendita dei biglietti on line. Il tecnico di Piacenza deve decidere chi schierare al posto dell'ex Roma tra Sanchez e Correa che ieri hanno ricevuto il via libera a lavorare in maniera più intensa".