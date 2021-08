Inter, Dzeko punta il Genoa: e nei suoi esordi ha un dato impressionante

Si partirà sabato pomeriggio, a San Siro, contro il Genoa. Dzeko sarà certamente in campo, dall’inizio e con la sua maglia numero 9

Occhi puntati su Edin Dzeko. Quattro giorni all'esordio dell'Inter in campionato e una delle certezze nerazzurre sarà proprio il centravanti bosniaco. Che, con i match di debutto, ha un ottimo feeling. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Si partirà sabato pomeriggio, a San Siro, contro il Genoa. Dzeko sarà certamente in campo, dall’inizio e con la sua maglia numero 9. Anche perché Inzaghi non ha nessun altro là davanti, dato che Lautaro è squalificato (e acciaccato) e Sanchez ancora fermo ai box. Questi giorni di allenamento, insomma, serviranno al bosniaco per entrare nei meccanismi nerazzurri.