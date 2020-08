Roma, Dzeko: “Sono deluso, ci hanno mangiato in tutto. Dobbiamo farci qualche domanda in più”

Al termine di Siviglia-Roma, Edin Dzeko ha commentato duramente la sconfitta dei giallorossi. L’attaccante bosniaco non usa giri di parole per commentare la brutta prestazione dei giallorossi: “Sono deluso, perché penso che non siamo mai stati in partita dal primo all’ultimo minuto. Ci hanno mangiato in tutto: velocità, tecnica e preparazione della gara. Non siamo mai stati in partita. Ci hanno pressato, noi volevamo giocare e non era possibile. Loro con due passaggi arrivavano in profondità, noi abbiamo provato sempre a giocarla da dietro senza mai mettere la palla lunga su di me. Non siamo mai arrivati in porta. Quanto manca al salto di qualità internazionale della Roma? Dopo la gara di oggi manca tanto, dobbiamo farci qualche domanda in più tutti quanti. C’è gente che deve pensare a queste cose, io sono qui per giocare. Sono deluso perché non abbiamo fatto una gara positiva e non siamo mai stati in partita“, ha dichiarato il giocatore ai microfoni di Sky Sport.

(Sky Sport)