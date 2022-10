Dzeko a Inter TV: “Dopo i due gol annullati contento di aver segnato il 100°. Non ci siamo…”

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo al vittoria contro il Sassuolo: "Festeggio a casa con i miei bambini, con la famiglia. Segno sempre contro il Sassuolo? Magari questo campo qui mi piace. Anche in passato ho fatto tanti gol, anche con la Roma. Oggi abbiamo sofferto come squadra e dopo tanti risultati negativi in campionato ci voleva una vittoria così. Arriviamo positivi alla sfida contro il Barcellona. Oggi volevamo confermarci in campionato. Adesso ci aspetta una grande sfida. Non si gioca tutti i giorni al Camp Nou. Dobbiamo riposarci bene e prepararci".