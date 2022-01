Inter, con l’Atalanta tocca a Dzeko? Edin pronto, che duello con Demiral

Se Inzaghi dovesse scegliere l'attaccante bosniaco per l'Inter, ci sarà un duello a tutto campo col difensore dell'Atalanta

Tra le sfide dentro la gara tra Atalanta e Inter ci sarà anche quella tra Demiral e Dzeko, non solo in area di rigore visto che a entrambi piace muoversi.

"La sfida tra Merih Demiral e Edin Dzeko sarà anche – se non soprattutto - sulla trequarti, per vocazione di entrambi. Demiral, ad esempio, è uno di quei difensori che ama andare in anticipo, mangiarsi l’avversario prima che riceva palla spalle alla porta e ribaltare immediatamente l’azione. E neanche a farlo apposta, Dzeko è proprio il centravanti meno uomo d’area tra le big d’Italia: il bosniaco è principalmente un regista offensivo, uno capace di legare mediana e attacco come pochi 9 al mondo. Ma il modo di giocare di Dzeko cambia a seconda del compagno di reparto: quando accanto ha Lautaro, Edin mette i panni del rifinitore; quando gioca uno tra Sanchez e Correa, allora il bosniaco mette i panni del panzer, aumentando la presenza nell’area avversaria. Occhio però, perché c’è anche la possibilità che Edin possa entrare a gara in corso: Inzaghi scioglierà le riserve soltanto stamattina, ma insomma, che sia dall’inizio o a gara in corso, il duello ci sarà", riporta La Gazzetta dello Sport.