SM – Dzeko e Dumfries colpi perfetti per Inzaghi. E ora sogna un altro attaccante

Il tecnico dell'Inter vuole un altro rinforzo in attacco dopo l'arrivo di Dzeko, lotta tra Correa e Zapata

"Via Lukaku dentro Dzeko; via Hakimi dentro Dumfries; Eriksen in standby e dentro Calhanoglu. Letta così sicuramente non si può dire che la squadra da battere, alias campione d'Italia in carica, abbia vissuto un'estate entusiasmante. Tutt'altro e lo dimostrano anche le contestazioni dei tifosi alla proprietà che, come previsto, ha dovuto fare cassa. Ma proprio in questo contesto l'Inter può anche vantare dell'ottimismo, perché se è vero che i pezzi da novanta sono partiti, è anche vero che c'è stato margine di manovra per chiudere due colpi come Dzeko e Dumfries, che per il gioco di Simone Inzaghi potrebbero rivelarsi sicuramente funzionali. Così come Calhanoglu a costo zero. Certo non si è rinforzata, ma in uno scenario decisamente complicato l'Inter non ha smobilitato e resta in corsa per difendere il titolo. Visti i problemi di Sanchez, potrebbe arrivare anche un altro attaccante: Correa è il sogno di Inzaghi, ma c'è da monitorare Duvan Zapata", commenta Sportmediaset.