Dzeko, l’Inter attende l’esito del tampone. Oggi rientrano i sudamericani

Edin Dzeko preoccupa l'Inter: l'attaccante bosniaco nella giornata di ieri è stato rispedito a casa per un raffreddore che, di questi tempi, non può chiaramente essere sottovalutato, e ora si attende l'esito del tampone molecolare al quale è stato sottoposto. Oggi, nel frattempo, sono attesi ad Appiano Gentile anche i sudamericani, come scrive il Corriere dello Sport:

"L'Inter si augura che oggi il suo tampone, come quello del resto dei compagni, dia esito negativo. Come premesso, c'è apprensione. E' vero che, per rientrare in Italia, l'ex-Roma si è sottoposto ad un test antigenico che ha escluso il contagio (come nel caso di tutti gli altri nerazzurri provenienti dall'estero), ma solo il molecolare può dare un responso definitivo. Mentre i sudamericani, a cui è stata concessa qualche ora di vacanza in più, saranno alla Pinetina soltanto questa mattina (con test immediato), ieri il resto della truppa nerazzurra, senza Dzeko, ha svolto il primo allenamento in forma pressoché individuale. Oggi, è in programma la seconda seduta, tamponi permettendo".