Dzeko, l’ex compagno Grafite: “Auguri amico, tifo per te. Farai ancora tanti gol”

Il messaggio dell'ex attaccante brasiliano al bosniaco nel giorno del suo trentaseiesimo compleanno

Edinaldo Batista Libânio, per tutti Grafite, punta brasiliana con cui Dzeko ha formato la storica coppia che ha permesso al Wolfsburg di conquistare l’unico Meisterschale della sua storia nel '08-09, ha rivolto un caro pensiero all'attaccante dell'Inter. Questi gli auguri, riportati da TuttoSport, nel giorno del compleanno numero 36 del bosniaco: «Edin, ti auguro uno splendido compleanno. Tanti auguri a te e alla tua amata famiglia. Visti i tempi, salute, pace e felicità con i tuoi cari. Sono sicuro che continuerai a segnare tanti gol in questa stagione. Io ricorderò per sempre le fantastiche annate in Germania, formavamo un attacco davvero forte. Adesso faccio il tifo per te, amico mio».