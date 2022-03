Inter, Dzeko in ghiacciaia a Liverpool: “Inzaghi anche criticato per questa scelta”

Riecco Edin Dzeko al centro dell’attacco dell’Inter. Il bosniaco è pronto a tornare titolare contro il Torino, dopo la panchina di Liverpool

“Per averlo al top contro Bremer, Simone Inzaghi l’ha tenuto in ghiacciaia a Liverpool, attirandosi pure qualche critica nonostante l’espulsione di Alexis Sanchez arrivata 80” dopo il gol di Lautaro Martinez avesse complicato ulteriormente quella che già era una “mission impossible”. Domenica, al “Grande Torino”, obiettivo dell’Inter sarà vincere per tenere nel mirino il Milan (che, a meno di sorpresissime, batterà l’Empoli a San Siro) e, per riuscirci, l’allenatore punterà tutto su Edin Dzeko. Il centravanti, con qualche giorno d’anticipo (compirà gli anni giovedì) vorrà festeggiare come si deve i 36: la ciliegina sulla torta potrebbe essere messa a maggio con il primo scudetto in Italia a completare la collezione che comprende già due Premier con il Manchester City e una Bundesliga ai tempi del Wolfsburg”, si legge.