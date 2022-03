Dzeko-gol, Dumfries, Calhanoglu e Bastoni: così i giocatori dell’Inter in nazionale

Si concludono gli impegni delle nazionali europee, tra qualificazioni Mondiali e amichevoli. Sono quattro i nerazzurri scesi in campo

In Turchia, a Konya, le grandi deluse Turchia e Italia si sono sfidate in una sfida amichevole, dopo l'eliminazione nelle semifinali dei playoff Mondiali. L'Italia di Roberto Mancini ha vinto 3-2 (Cristante e doppietta di Raspadori; per i turchi gol di Under e Dursun). In campo due calciatori dell'Inter: Hakan Calhanoglu è rimasto in campo 77', prima di essere sostituito. Alessandro Bastoni ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco al 76'. Calhanoglu ha indossato la fascia di capitano della Turchia, l'investitura ufficiale da capitano dopo il ritiro dalla nazionale di Yilmaz.