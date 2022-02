Inter, Dzeko in gol dopo 104 secondi. Solo Lukaku un anno fa ha fatto meglio

L'attaccante bosniaco ha sbloccato il quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma dopo meno di 2 minuti di gioco

Sono serviti meno di due minuti di gioco all'Inter per sbloccare il quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma: a mettere la firma sul vantaggio nerazzurro è stato Edin Dzeko, l'ex di turno. Il sito ufficiale interista celebra la statistica dell'attaccante bosniaco: "A San Siro non c'è voluto molto tempo per regalare la prima grande emozione ai tifosi nerazzurri, tutti in piedi ad applaudire la stupenda conclusione al volo di Edin Dzeko dopo neanche 2 minuti dal fischio d'inizio della sfida contro la Roma. L'attaccante bosniaco ha segnato il suo terzo gol in Coppa Italia e la rete più "veloce" dal suo arrivo in Italia nel 2015/16. Quello contro i giallorossi è stato anche il gol più veloce dell'Inter in tutte le competizioni da quello di Lukaku in Serie A contro il Genoa (dopo 32 secondi) nel febbraio 2021".