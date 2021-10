Nessuno come Dzeko: già 3 i gol da subentrato, per l’Inter un’arma sempre pronta

L'attaccante bosniaco guida la speciale classifica delle reti realizzate entrando in campo partendo dalla panchina

Titolare o protagonista a gara in corso, la sostanza non cambia: Edin Dzeko si sta dimostrando un acquisto azzeccatissimo per l'Inter, decisivo sotto porta e prezioso nel lavoro per la squadra. La Gazzetta dello Sport evidenzia un dato: il bosniaco è il calciatore di Serie A ad aver segnato più reti da subentrato. Al secondo posto un altro interista come Correa: "Se il gol dalla panchina avesse un volto, però, in questi primi sette turni sarebbe quello di Edin Dzeko: unico giocatore di Serie A a quota tre reti da subentrato, l’ultima delle quali decisiva nella vittoria dell’Inter in casa del Sassuolo. Il bosniaco era uno dei famosi quattro c ambi simultanei di Inzaghi... Adue reti,oltre al già citato Pjaca, anche Fares (Genoa), Correa (Inter) eDeulofeu (Udinese)".