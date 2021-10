CorSera – Inter-Juve, consacrazione Dzeko. È lo specchio riflesso di Lukaku

Il bosniaco è arrivato a Milano dopo l'addio del centravanti belga che ha preferito il Chelsea e per ora sta rispondendo presente

Sette gol a San Siro. Dzeko ha segnato anche contro la Juventus tra le mura di casa Inter. E per il suo rendimento merita solo elogi e voti alti in pagella. Il Corriere della Sera del bosniaco scrive: "La consacrazione di Dzeko. Centoquindici milioni contro zero per avere lo stesso risultato. Il paragone continuerà a perseguitarlo, ma Edin Dzeko è lo specchio riflesso di Romelu Lukaku. Andato via il belga non è cambiato nulla all’Inter: non per quel che riguarda il rendimento del centravanti. Sette gol in nove partite di campionato per la punta bosniaca, identico score di Big Rom una stagione fa, e tanti quanti tutti quelli dell’ultima annata con la Roma", si legge.